На актера сериала «Плевако» Волнова завели дело об уклонении от службы в армии

27 мая Глеб Калюжный записал видеоролик, в котором с улыбкой рассказал о том, что у него все хорошо. Семья актера 26 мая проводила его в армию. Когда он пришел домой, то был удивлен вокальному номеру от родных. Артист приехал на черном «гелендвагене» к призывному пункту в Москве, откуда отправился к месту прохождения срочной службы.