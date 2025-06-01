На актера сериала «Плевако» Волнова завели дело об уклонении от службы в армии

Уголовное дело об уклонении от службы армии возбудили в отношении актера Всеволода Волнова, который снялся в сериале «Плевако». Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщили в правоохранительных органах.
Артист должен был в апреле отправиться в армию, но не приехал.
— В отношении Волнова возбуждено уголовное дело по статье 328 УК России «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», — рассказал собеседник РИА Новости.
Актер Глеб Калюжный будет служить в элитных войсках. Его определили в Семеновский полк, который занимается охраной стратегических военных объектов в Москве. Об этом 30 мая сообщил Telegram-канал Shot.
27 мая Глеб Калюжный записал видеоролик, в котором с улыбкой рассказал о том, что у него все хорошо. Семья актера 26 мая проводила его в армию. Когда он пришел домой, то был удивлен вокальному номеру от родных. Артист приехал на черном «гелендвагене» к призывному пункту в Москве, откуда отправился к месту прохождения срочной службы.
После этого столичный главк СК России прекратил уголовное дело об уклонении от службы в российской армии, возбужденное ранее в отношении Калюжного.