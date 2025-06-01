Белгородец получил 12,5 лет за попытку сбыта наркотиков по указанию «Сноудена»

Злоумышленник получал от «Сноудена» координаты тайников с наркотиками: в одном месте он забрал 1009 граммов запрещенных веществ, в другом — еще 5861 грамм. По плану, мужчина должен был расфасовать наркотики, перевезти их в другие регионы и организовать новые тайники. Однако оперативники пресекли его действия и изъяли всю партию.