Белгородец получил 12,5 лет за попытку сбыта наркотиков по указанию «Сноудена»

Белгородский суд приговорил местного жителя к 12,5 годам колонии строгого режима за попытку сбыта почти 7 кг синтетических наркотиков. Как следует из судебных материалов, мужчина действовал по указаниям анонимного сообщника, скрывавшегося под аккаунтом «Эдвард Джозеф Сноуден» в мессенджере Signal. Об сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Злоумышленник получал от «Сноудена» координаты тайников с наркотиками: в одном месте он забрал 1009 граммов запрещенных веществ, в другом — еще 5861 грамм. По плану, мужчина должен был расфасовать наркотики, перевезти их в другие регионы и организовать новые тайники. Однако оперативники пресекли его действия и изъяли всю партию.
Дело рассматривалось с участием присяжных. Несмотря на то, что подсудимый до последнего отрицал вину, коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт. Апелляционный суд оставил приговор в силе.
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