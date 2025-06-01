В США рассказали о потенциальном будущем Украины при наступлении мира

Конфликт же, по словам эксперта, не только наносит прямой ущерб населению, но и подрывает экономическую основу государства. Сакс добавил, что в случае мирного развития Украина может сохранить статус крупной страны с населением от 20 до 30 миллионов человек и занять важное место между Россией и Евросоюзом.