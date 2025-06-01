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Число пострадавших при крушении поезда под Брянском выросло до 69 человек

Губернатор Брянской области продолжает сообщать всю информацию по ЧП с поездом.

Источник: Комсомольская правда

По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, которые у него имелись на 05:18 (по мск), число пострадавших при крушении поезда под Брянском выросло до 69 человек. Об это он сообщил в Telegram-канале.

«Информация по пострадавшим в Выгоничском районе. К этому часу количество пострадавших составляет 66 человек, в том числе трое детей», — написал он.

Известно, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в их числе один ребенок. В настоящее время в региональные больницы доставлены 44 человека. На амбулаторном лечении наблюдаются еще 22.

Напомним, что ЧП произошло вечером, 31 мая, в Брянской области. В результате обрушения моста пострадал не только локомотив и вагон пассажирского состава, который следовал по маршруту Климов — Москва, но и фура, в которую врезался поезд.

Как KP.RU писал ранее, в числе пострадавших при аварии моста оказался водитель грузовика.