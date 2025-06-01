Хинштейн заявил об обрушении моста на грузовой поезд в Курской области

Это второе за несколько часов ЧП с мостом. Вечером в субботу в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост упал на проходивший под ним пассажирский поезд. По последним данным, погибли семь человек, включая машиниста локомотива, еще 69 человек, в том числе трое детей, пострадали. В больницы доставили 44 человека, трое из них остаются в тяжелом состоянии.