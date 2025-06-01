Пленный: ВСУ расстреляли группу мирных жителей с белым флагом в Часовом Яре

— Из четвертого дома пытались гражданские эвакуироваться в сторону завода. Вышли с белым флагом и начали отходить. Наши, когда это заметили, доложили руководству, что гражданские уходят в сторону завода… Вот им было приказано открыть огонь…. Наши открыли огонь из стрелкового оружия и не только. Гражданские погибли… Это приказы, которые нельзя выполнять, просто по-человечески. Я не знаю, как с этим просто дальше жить, — приводит слова пленного РИА Новости.