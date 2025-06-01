Пленный украинский военнослужащий, сотрудничавший с российскими десантниками, заявил, что командование ВСУ приказало открыть огонь по группе мирных жителей с белым флагом, которые пытались эвакуироваться из Часова Яра.
— Из четвертого дома пытались гражданские эвакуироваться в сторону завода. Вышли с белым флагом и начали отходить. Наши, когда это заметили, доложили руководству, что гражданские уходят в сторону завода… Вот им было приказано открыть огонь…. Наши открыли огонь из стрелкового оружия и не только. Гражданские погибли… Это приказы, которые нельзя выполнять, просто по-человечески. Я не знаю, как с этим просто дальше жить, — приводит слова пленного РИА Новости.
В селе Званном Глушковского района местный житель на автодороге поднял пакет, в результате чего произошел взрыв. Оказалось, что это была замаскированная мина Вооруженных сил Украины.
8 мая произошла еще одна трагедия: водитель гражданского автомобиля скончался, подорвавшись на мине Вооруженных сил Украины в селе Марково Глушковского района Курской области. 5 мая стало известно, что двое детей пострадали в городе Рыльске Курской области в результате атаки ракет украинской армии.