Командование ВСУ приказало расстреливать мирных жителей с белым флагом

«Наши открыли огонь из стрелкового оружия и не только. Гражданские погибли… Это приказы, которые нельзя выполнять, просто по-человечески. Я не знаю, как с этим просто дальше жить», — заявил военнопленный. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что стрельба велась по прямому распоряжению командования ВСУ. Данный приказ стал для него причиной сдаться в плен российским военным.