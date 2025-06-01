В Курской области во время движения поезда произошло обрушение моста

Сегодня ночью на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе произошло ЧП — во время прохождения грузового состава обрушился железнодорожный мост, сообщает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Часть локомотива рухнула на автомобильную дорогу, проходящую под мостом, после чего началось возгорание тепловоза. Пожарным удалось быстро ликвидировать огонь.
По предварительным данным, один из машинистов получил травмы ног. Всю бригаду оперативно доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Остальные вагоны поезда остались на путях.
Автомобильное движение под мостом полностью перекрыто, транспорт направляют в объезд. На месте работают экстренные службы, включая МЧС и транспортную полицию. Причины обрушения выясняются.
Ранее сообщалось, что белгородец получил 12,5 лет за попытку сбыта наркотиков по указанию «Сноудена».