Хинштейн: Во время движения локомотива под Курском обрушился мост 31 мая

Хинштейн подчеркнул, что, по предварительным данным, у одного из машинистов тепловоза в результате ЧП повреждены ноги. Известно, что автомобильная дорога, проходящая под мостом, перекрыта. Движение пока возможно только в объезд. Причина крушения моста будет установлена специалистами. Хинштейн отметил, что держит ситуацию на личном контроле.