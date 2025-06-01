Хинштейн: Во время движения локомотива под Курском обрушился мост 31 мая

Минувшей ночью, с 31 мая на 1 июня, на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги», — написал он в Telegram-канале.
Хинштейн подчеркнул, что, по предварительным данным, у одного из машинистов тепловоза в результате ЧП повреждены ноги. Известно, что автомобильная дорога, проходящая под мостом, перекрыта. Движение пока возможно только в объезд. Причина крушения моста будет установлена специалистами. Хинштейн отметил, что держит ситуацию на личном контроле.
Как KP.RU писал ранее, число пострадавших при крушении поезда под Брянском превысило 60 человек.