В Курской области обрушился железнодорожный мост

В результате обрушения моста часть локомотива рухнула на проезжую часть.
В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области обрушился железнодорожный мост на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка. Во время происшествия по мосту следовал грузовой локомотив, часть состава упала на проходящую под ним автомобильную дорогу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что после падения части поезда началось возгорание тепловоза, которое пожарные быстро ликвидировали. По его словам, на месте инцидента сейчас работают оперативные службы. Все пострадавшие доставлены в больницы.
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Хинштейн уточнил, что в результате инцидента один из машинистов получил травмы ног, вся локомотивная бригада доставлена в больницу. Он подчеркнул, что движение по автодороге под мостом перекрыто, транспорт направлен в объезд. Причины происшествия, по его словам, пока устанавливаются, ситуация находится под контролем.
Ранее в ночь на 1 июня в Брянской области также произошло обрушение автомобильного моста на железнодорожные пути в момент прохождения пассажирского поезда «Климов — Москва», что привело к гибели семи человек и десяткам пострадавших. Следственные органы рассматривают возможный подрыв как причину катастрофы, проводится проверка всех обстоятельств происшествия.