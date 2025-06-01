В Курской области обрушился железнодорожный мост

Хинштейн уточнил, что в результате инцидента один из машинистов получил травмы ног, вся локомотивная бригада доставлена в больницу. Он подчеркнул, что движение по автодороге под мостом перекрыто, транспорт направлен в объезд. Причины происшествия, по его словам, пока устанавливаются, ситуация находится под контролем.