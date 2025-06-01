Хинштейн: Мост обрушился под локомотивом в Железногорском районе ночью 1 июня

По предварительным данным, один из машинистов получил травмы ног. Вся локомотивная бригада была доставлена в больницу, где в настоящее время находится под наблюдением врачей. Автомобильная дорога, проложенная под обрушившимся мостом, временно перекрыта. Для движения транспорта организован объезд.