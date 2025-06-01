Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн: Мост обрушился под локомотивом в Железногорском районе ночью 1 июня

Ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение железнодорожного моста. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение железнодорожного моста. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В результате часть поезда упала на автомобильную дорогу, проходившую под мостом. На месте происшествия загорелся тепловоз, однако сотрудники МЧС быстро справились с огнем. Остальные вагоны остались на железнодорожной платформе.

По предварительным данным, один из машинистов получил травмы ног. Вся локомотивная бригада была доставлена в больницу, где в настоящее время находится под наблюдением врачей. Автомобильная дорога, проложенная под обрушившимся мостом, временно перекрыта. Для движения транспорта организован объезд.

— Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на контроле, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее в Брянской области неизвестные подорвали мост. В это время под ним проезжал пассажирский поезд.

Пятимесячный ребенок серьезно пострадал при подрыве моста в Брянской области. Также погибла вся локомотивная бригада поезда Климово — Москва при подрыве моста в Брянской области. Всего в поезде находилось 379 человек.