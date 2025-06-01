Гул, дым и извинения: иностранцы устроили бернаут в Самарканде и попали в ОВД

Один из участников признался, что действительно дрифтил на улицах Самарканда, хотя понимал, что такие действия уместны только на специально оборудованных площадках. Он объяснил, что не сдержался, совершил ошибку, и теперь искренне просит прощения у жителей города. Также он извинился за передвижение без номерных знаков и признал, что не должен был подавать дурной пример другим.