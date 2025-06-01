Гул, дым и извинения: иностранцы устроили бернаут в Самарканде и попали в ОВД

Всё происходило на обычной городской дороге, а не на автотреке. Некоторые машины двигались в колонне, и у части из них не было номерных знаков. После того как видео вызвало волну критики, делом занялись в Управлении безопасности дорожного движения Самарканда. Машины нарушителей были оперативно установлены и отправлены на штрафстоянку.
Как выяснилось, всё происходящее было частью международного автофестиваля, в котором участвовали автолюбители из Узбекистана, а также гости из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России.
Организаторы мероприятия заявили, что осознают свою ошибку: дрифт и подобные действия на улицах — это незаконно, и пообещали, что в будущем будут строго соблюдать правила дорожного движения.
Что касается самих водителей из Казахстана, то они извинились за свое поведение. Они подчеркнули, что не знали, что подобные действия противоречат законам Узбекистана. После разъяснительной беседы с правоохранителями, по их словам, они осознали недопустимость произошедшего, пообещали, что ничего подобного больше не повторится, и выразили уважение к законам страны.
Один из участников признался, что действительно дрифтил на улицах Самарканда, хотя понимал, что такие действия уместны только на специально оборудованных площадках. Он объяснил, что не сдержался, совершил ошибку, и теперь искренне просит прощения у жителей города. Также он извинился за передвижение без номерных знаков и признал, что не должен был подавать дурной пример другим.
Ещё один водитель рассказал, что во время проезда колонной его пассажир захотел снять видео. Поскольку окно не открывалось, тот вылез из окна автомобиля, чтобы сделать съёмку. Водитель признал свою вину, выразил сожаление по поводу случившегося и пообещал, что впредь будет нести ответственность за свои действия.
В итоге перформанс, рассчитанный на эффект и лайки, закончился извинениями, разбирательствами с УБДД и штрафстоянкой. А заодно напомнил, что не стоит ради «крутой» сцены и шоу на дороге устраивать опасные трюки, которые могут привести к массовой аварии и трагедиям.