Мотоциклист погиб в ДТП под Воронежем

Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, происшествие случилось приблизительно в 13.00 на улице Дорожной села Гнилуша Эртильского района. Согласно предварительным данным, 50-летний мужчина, который находился за рулем мотоцикла «Хонда», не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонный столб.
В результате аварии мужчина получил тяжелейшие травмы, от которых скончался на месте до приезда врачей скорой помощи. По факту ДТП полиция начала проверку, направленную на то, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.