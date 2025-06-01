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Мотоциклист погиб в ДТП под Воронежем

В Эртильском районе Воронежской области полицейские разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла накануне. В ДТП насмерть разбился мотоциклист.

Источник: Госавтоинспекция Воронежской области

Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, происшествие случилось приблизительно в 13.00 на улице Дорожной села Гнилуша Эртильского района. Согласно предварительным данным, 50-летний мужчина, который находился за рулем мотоцикла «Хонда», не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонный столб.

В результате аварии мужчина получил тяжелейшие травмы, от которых скончался на месте до приезда врачей скорой помощи. По факту ДТП полиция начала проверку, направленную на то, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.