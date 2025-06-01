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Богомаз уточнил, что 66 человек пострадали при крушении поезда под Брянском

Трое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии, среди них ребенок.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что число пострадавших в результате обрушения моста под Брянском в ночь с 31 мая на 1 июня составляет 66 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, среди них есть ребенок.

«К этому часу количество пострадавших составляет 66 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших — в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок», — написал он в Telegram-канале.

Медики госпитализировали еще 44 пострадавших. Лечение амбулаторно проходят 22 человека, подчеркнул Богомаз. Как KP.RU писал ранее, обрушение моста в Брянской области случилось на федеральной трассе вблизи села Выгоничи. По информации из источников, пассажирский поезд следовал по маршруту Москва — Климово.

Тем временем, по данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка под Курском во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Ситуацию политик держит на личном контроле.

Известно, что автомобильная дорога, проходящая под мостом, в настоящее время перекрыта. Движение организовано в объезд. На месте работают специалисты профильных ведомств. Им предстоит установить причину ЧП.