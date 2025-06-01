Уточняется, что задержание и обыск в доме в районе Сан-Бернардино произошли 15 мая. Издание связывает арест с тем, что Фроленко 8 мая принял участие в открытии памятника Неизвестному солдату в честь 80-летия Победы.
По информации журналистов, мероприятие организовала местная вооруженная группировка La Piedrita. Вместе с Фроленко была задержана «группа казаков».
Издание также отмечает, что деятельностью главы торговой палаты был недоволен российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро осудил лидеров Евросоюза, которые встретились в День Победы над нацизмом в Киеве и использовали праздник в качестве повода для призывов к войне, насилию и новым санкциям.