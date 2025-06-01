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В Венесуэле арестовали главу российско-венесуэльской торговой палаты

Главное управление военной контрразведки Венесуэлы арестовало в Каракасе главу росийско-венесуэльской торговой палаты Романа Фроленко, об этом сообщает издание Infobae.

Источник: Reuters

Уточняется, что задержание и обыск в доме в районе Сан-Бернардино произошли 15 мая. Издание связывает арест с тем, что Фроленко 8 мая принял участие в открытии памятника Неизвестному солдату в честь 80-летия Победы.

По информации журналистов, мероприятие организовала местная вооруженная группировка La Piedrita. Вместе с Фроленко была задержана «группа казаков».

Издание также отмечает, что деятельностью главы торговой палаты был недоволен российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро осудил лидеров Евросоюза, которые встретились в День Победы над нацизмом в Киеве и использовали праздник в качестве повода для призывов к войне, насилию и новым санкциям.