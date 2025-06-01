В Курской области рухнул железнодорожный мост, по которому следовал поезд

Часть состава упала на проезжую часть, которая находилась под мостом. Тепловоз загорелся, но сотрудники МЧС оперативно локализовали возгорание. Остальные вагоны остались на платформе железной дороги. По предварительным данным, один из машинистов получил травмы ног. Бригада была госпитализирована.