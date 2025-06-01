В Курской области рухнул железнодорожный мост, по которому следовал поезд

На 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе произошло обрушение моста, по которому следовал грузовой поезд, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Часть состава упала на проезжую часть, которая находилась под мостом. Тепловоз загорелся, но сотрудники МЧС оперативно локализовали возгорание. Остальные вагоны остались на платформе железной дороги. По предварительным данным, один из машинистов получил травмы ног. Бригада была госпитализирована.
Автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд. Причина обрушения моста будет установлена, добавил Хинштейн.
Ранее в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.