Жителя Нефтегорска обвинили в краже денег с банковского счёта

В полицию обратился 33-летний мужчина, обнаруживший пропажу пяти тысяч рублей с банковской карты. Полицейские установили, что деньги похитил знакомый заявителя, воспользовавшийся телефоном жертвы для отправки SMS-сообщения.
Оказавшись с телефоном владельца наедине, злоумышленник успел вывести средства на чужой счёт, владельцем которого оказалась бабушка обвиняемого. Деньги она впоследствии перевела третьему лицу, указанному внуком.
Установив факт кражи, следствие предъявило обвинение в соответствии с пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счёта»).
Материалы уголовного дела переданы в Нефтегорский районный суд. Подозреваемому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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