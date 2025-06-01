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В Часовом Яре ВСУ расстреляли группу мирных жителей с белым флагом

Украинский пленный заявил, что некоторые приказы командования ВСУ нельзя выполнять.

Источник: Аргументы и факты

Украинское командование приказало расстрелять группу мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из Часова Яра с белым флагом, рассказал пленный военный ВСУ, помогавший российским десантникам, пишет РИА Новости.

По его словам, мирные жители пытались эвакуироваться в сторону завода. Они вышли с белым флагом и начали отходить. Когда военные ВСУ это заметили, то доложили командованию. Тогда им приказали открыть огонь.

«Наши открыли огонь из стрелкового оружия и не только. Гражданские погибли… Это приказы, которые нельзя выполнять, просто по-человечески. Я не знаю, как с этим просто дальше жить», — рассказал украинский пленный.

Ранее член Общественной палаты РФ Максим Григорьев сообщил, что ВСУ расстреляли двух жителей Курской области за слова «мы на своей земле».