Богомаз уточнил информацию по пострадавшим после обрушения моста

Богомаз сообщил, что трое человек находятся в тяжелом состоянии после ЧП на мосту.
В Брянской области в результате обрушения моста в Выгоничском районе пострадали 47 человек, включая троих детей. Об этом утром сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Госпитализированы 47 человек, в том числе трое детей», — отметил Богомаз в своем telegram-канале. По словам главы региона, из числа пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии, среди них — один ребенок. Он отметил, что всем им оказывается медицинская помощь.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКадры с места крушения пассажирского поезда под Брянском. Фото, видео.
Обрушение моста произошло в ночь на 1 июня, когда автомобильный мост рухнул на железнодорожные пути в момент прохождения пассажирского поезда Климов — Москва. По данным властей, причиной аварии могло стать незаконное вмешательство в деятельность транспорта. К ликвидации последствий привлекли около 180 специалистов и 60 единиц техники.