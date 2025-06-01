Богомаз уточнил информацию по пострадавшим после обрушения моста

«Госпитализированы 47 человек, в том числе трое детей», — отметил Богомаз в своем telegram-канале. По словам главы региона, из числа пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии, среди них — один ребенок. Он отметил, что всем им оказывается медицинская помощь.