Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв

Кроме того, в Курской области также произошло обрушение моста. По нему двигался грузовой поезд, в итоге с рельс сошли тепловоз и три вагона. Началось возгорание локомотива, которое оперативно локализовали. Один из машинистов получил повреждения ног, всю бригаду доставили в больницу.