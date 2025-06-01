Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв

«Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров», — сказал он.
Глава области уточнил в Telegram, что госпитализировали 47 человек, в том числе трех детей. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии, среди них восьмимесячный ребенок.
Семь человек погибли, еще 66 пострадали.
В пункте временного размещения (ПВР) сейчас находятся 250 пассажиров поезда после аварии, остальных забрали родные домой.
Кроме того, в Курской области также произошло обрушение моста. По нему двигался грузовой поезд, в итоге с рельс сошли тепловоз и три вагона. Началось возгорание локомотива, которое оперативно локализовали. Один из машинистов получил повреждения ног, всю бригаду доставили в больницу.