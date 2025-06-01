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Хинштейн: у одного из машинистов повреждены ноги после обрушения моста

По информации врио главы Курской области, всю бригаду доставили в больницу.

Источник: Аргументы и факты

В результате обрушения железнодорожного моста в Курской области пострадал один из машинистов тепловоза, заявил в своем Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

«По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги — всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков», — говорится в публикации.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района. Известно, что часть состава рухнула на участок автодороги под мостом.