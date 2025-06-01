Богомаз: Число погибших после падения моста на поезд достигло семи человек

В результате крушения поезда в Выгоничском районе Брянской области погибло семь человек. Об этом в Telegram-канале сообщил местный губернатор Александр Богомаз.
«По оперативным данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути, к сожалению, семеро погибших», — написал он.
В региональные больницы, по данным на 08:00 по мск, экстренно доставлены 47 пострадавших, в том числе один ребенок. Трое из них, в том числе несовершеннолетний, находятся в тяжелом состоянии. Амбулаторное лечение проходят еще 22 человека. Людей, которые ехали в этом поезде, уже отправили в сформированным составом в Москву.
На место после ЧП оперативно прибыли бригады скорой медпомощи и спасатели, автобусы для доставки граждан в пункты временного размещения, правоохранители и другие представители ведомств. Им придется установить, что именно стало причиной обрушения поезда под Брянском.
Представители Московской железной дороги уже дали комментарий произошедшему. Как подчеркнули в пресс-службе, этой ночью случился сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86, который следовал по маршруту Климов — Москва. Произошло это из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
Как KP.RU писал ранее, в Сети появилось видео с места обрушения моста в Брянской области. На кадрах видно развороченный вагон, который сложно рассмотреть. Люди не оставили друг друга в беде: до прибытия профильных служб они вытаскивали пострадавших из-под обломков.
Однако на этом не все. Минувшей ночью, с 31 мая на 1 июня, на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Данный инцидент прокомментировал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Известно также, что в результате ЧП у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги. Автодорога, проходящая под ним, в настоящее время перекрыта. Специалисты организовали движение в объезд. Хинштейн держит данную ситуацию на личном контроле.