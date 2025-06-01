Богомаз: Число погибших после падения моста на поезд достигло семи человек

В региональные больницы, по данным на 08:00 по мск, экстренно доставлены 47 пострадавших, в том числе один ребенок. Трое из них, в том числе несовершеннолетний, находятся в тяжелом состоянии. Амбулаторное лечение проходят еще 22 человека. Людей, которые ехали в этом поезде, уже отправили в сформированным составом в Москву.