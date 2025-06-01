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Что известно о сходе с рельсов поезда в Брянской области

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пассажирский поезд сошел с рельсов в результате обрушения автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области. Погибли 7 человек, 66 пострадали.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Информация об обрушении конструкции автомобильного моста поступила в 22:50 мск 31 мая, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
  • Обрушение произошло в результате вмешательства в работу транспорта, уточнили в пресс-службе «Московской железной дороги».
  • Пассажирский поезд № 86 Климов — Москва сошел с рельсов на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи.
  • На базе Ситуационного центра Министерства транспорта РФ создан оперштаб для координации действий с РЖД и МЧС.
  • К месту направлены восстановительные поезда.

Погибшие и пострадавшие

  • Погибли 7 человек и 66 пострадали.
  • По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, госпитализированы 44 человека, амбулаторно наблюдаются 22.
  • Трое пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.
  • Пострадавшего ребенка доставят санавиацией в Москву.

Последствия

  • Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.
  • На месте работают следователи.
  • Для пассажиров организовали резервный поезд Брянск — Москва, его прибытие на Киевский вокзал ожидается в 10:40 мск.
  • К ликвидации последствий аварии привлечены около 180 человек и 60 единиц техники.

Изменения в расписании

  • Поезд № 489 Анапа — Минск отправлением из Анапы 30 мая проследует измененным маршрутом от станции Брянск через станции Смоленск, Красное с возвращением на основной маршрут на станции Гомель 1 июня, сообщили в РЖД.
  • Поезд № 85 Москва — Климов проследует сокращенным маршрутом до станции Брянск с дальнейшей перевозкой пассажиров автотранспортом.
  • Пригородные поезда будут следовать укороченными маршрутами.