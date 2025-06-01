Что известно о сходе с рельсов поезда в Брянской области

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Информация об обрушении конструкции автомобильного моста поступила в 22:50 мск 31 мая, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
- Обрушение произошло в результате вмешательства в работу транспорта, уточнили в пресс-службе «Московской железной дороги».
- Пассажирский поезд № 86 Климов — Москва сошел с рельсов на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи.
- На базе Ситуационного центра Министерства транспорта РФ создан оперштаб для координации действий с РЖД и МЧС.
- К месту направлены восстановительные поезда.
Погибшие и пострадавшие
- Погибли 7 человек и 66 пострадали.
- По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, госпитализированы 44 человека, амбулаторно наблюдаются 22.
- Трое пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.
- Пострадавшего ребенка доставят санавиацией в Москву.
Последствия
- Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.
- На месте работают следователи.
- Для пассажиров организовали резервный поезд Брянск — Москва, его прибытие на Киевский вокзал ожидается в 10:40 мск.
- К ликвидации последствий аварии привлечены около 180 человек и 60 единиц техники.
Изменения в расписании
- Поезд № 489 Анапа — Минск отправлением из Анапы 30 мая проследует измененным маршрутом от станции Брянск через станции Смоленск, Красное с возвращением на основной маршрут на станции Гомель 1 июня, сообщили в РЖД.
- Поезд № 85 Москва — Климов проследует сокращенным маршрутом до станции Брянск с дальнейшей перевозкой пассажиров автотранспортом.
- Пригородные поезда будут следовать укороченными маршрутами.