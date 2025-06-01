Прокуратура взяла под контроль ситуацию с крушением поезда в Курской области

В ночь на 1 июня на перегоне Остапово — Михайловский Рудник в Курской области обрушился железнодорожный мост, в результате чего с рельсов сошли тепловоз и три порожних вагона грузового поезда. После чего на месте началось возгорание тепловоза, которое пожарные быстро ликвидировали.