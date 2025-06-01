Губернатор Богомаз подтвердил подрыв моста в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром 1 июня подтвердил сообщения о подрыве моста в момент прохождения поезда, попавшего в ЧП на территории региона.
Все пострадавшие в результате происшествия были оперативно доставлены в медицинские учреждения, уточнил глава области в своем Telegram-канале.
В результате происшествия пострадали 66 человек, включая троих детей. Трое находятся в тяжелом состоянии, среди них — один ребенок. В больницы доставлены 44 пострадавших, еще 22 получают амбулаторную помощь. Число погибших достигло семи человек.
Среди серьезно пострадавших оказался пятимесячный младенец. Кроме того, погибла вся локомотивная бригада поезда, следовавшего по маршруту Климово — Москва. Всего в поезде находились 379 пассажиров. Подробнее об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».