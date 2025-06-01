За сутки в Казани произошло 125 ДТП, пострадали 8 человек

Причинами ДТП с пострадавшими стали нарушения правил маневрирования и наезды на пешеходов и велосипедистов. Летальных случаев не зарегистрировано.
Сотрудники ГИБДД оформили 54 ДТП через специализированные центры и 49 случаев непосредственно на местах происшествий.
За день задержано 6 водителей в состоянии опьянения, 4 водителя, не имеющих прав. К административной ответственности привлекли 11 велосипедистов и 20 владельцев СИМ. В территориальные отделы полиции доставлены 2 человека, подозреваемых в совершении преступлений.