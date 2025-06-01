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В салоне утонувшего автомобиля в Башкирии нашли тело 29-летнего водителя

В Башкирии вместе с водителем с обрыва в реку слетел автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

В Гафуринском районе Башкирии с обрыва в реку слетел автомобиль. Об этом сообщили в МЧС республики.

По предоставленным данным, ЧП произошла возле села Табынское. В Белую упал автомобиль ВАЗ 2112, отметили спасатели. Предварительно известно, что это произошло при возвращении с рыбалки на двух автомобилях. В какой-то момент один из них пропал из виду, скатившись в реку.

Машину достали при помощи трактора. Внутри салона находился погибший 29-летний парень. В настоящий момент выясняются подробности случившегося.

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