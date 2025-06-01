В салоне утонувшего автомобиля в Башкирии нашли тело 29-летнего водителя

По предоставленным данным, ЧП произошла возле села Табынское. В Белую упал автомобиль ВАЗ 2112, отметили спасатели. Предварительно известно, что это произошло при возвращении с рыбалки на двух автомобилях. В какой-то момент один из них пропал из виду, скатившись в реку.