В салоне утонувшего автомобиля в Башкирии нашли тело 29-летнего водителя

В Гафуринском районе Башкирии с обрыва в реку слетел автомобиль. Об этом сообщили в МЧС республики.
По предоставленным данным, ЧП произошла возле села Табынское. В Белую упал автомобиль ВАЗ 2112, отметили спасатели. Предварительно известно, что это произошло при возвращении с рыбалки на двух автомобилях. В какой-то момент один из них пропал из виду, скатившись в реку.
Машину достали при помощи трактора. Внутри салона находился погибший 29-летний парень. В настоящий момент выясняются подробности случившегося.
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