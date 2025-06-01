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Богомаз сообщил, что мост в Брянской области был подорван

После ЧП в Брянской области госпитализированы 47 человек, в том числе один ребенок.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста, который передвигался в субботу, 31 мая, по маршруту Москва — Климово. Об это со ссылкой на главу региона сообщает РИА Новости и ТАСС.

Напомним, что ЧП произошло вечером 31 мая. В момент инцидента по виадуку проезжала фура. После обрушения она оказалась на железнодорожных рельсах, где в нее врезался поезд.

По данным на 08:00 по мск, после обрушения моста на железнодорожный мост госпитализированы 47 человек, в том числе один ребенок.