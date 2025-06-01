Богомаз: причиной обрушения моста в Брянской области стал подрыв

«Причиной обрушения моста стал подрыв во время прохождения поезда», — заявил Богомаз в эфире «Россия 1», находясь на месте происшествия. Он отметил, что все пострадавшие пассажиры госпитализированы. По его словам, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу восьмимесячный младенец. В ближайшее время он будет перенаправлен на лечение в Москву.