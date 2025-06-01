Пассажирка сошедшего с рельсов поезда рассказала подробности происшествия

«Две опоры упали на тепловоз, первый вагон упал просто напрочь, второй вагон перевернулся. Третий — тоже столкновение, наш — четвертый», — поделилась женщина. По ее словам, у пассажиров с первого по десятый вагон зафиксированы схожие травмы. «Ребята, конечно, которые, эти машинисты, погибли. Лежала фура там на них», — добавила пассажирка.