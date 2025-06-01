Пассажирка сошедшего с рельсов поезда рассказала подробности происшествия

В первые минуты после обрушения моста и крушения в Брянской области пассажиры поезда не сразу осознали, что случилось, об этом в разговоре с РЕН ТВ рассказала одна из пассажирок пострадавшего состава.
Охваченные паникой, люди покидали свои личные вещи и продукты, рассказала она.
«Две опоры упали на тепловоз, первый вагон упал просто напрочь, второй вагон перевернулся. Третий — тоже столкновение, наш — четвертый», — поделилась женщина. По ее словам, у пассажиров с первого по десятый вагон зафиксированы схожие травмы. «Ребята, конечно, которые, эти машинисты, погибли. Лежала фура там на них», — добавила пассажирка.
Она рассказала, что поначалу пассажиры не могли понять, что произошло — предполагали, что это экстренное торможение или срабатывание стоп-крана. Затем, когда люди начали выбираться из поврежденного поезда, все стали помогать друг другу.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста при ДТП с участием пассажирского поезда. Сообщалось, что причиной чрезвычайного происшествия с мостом и поездом в Брянской области стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Также стало известно о гибели машиниста, позднее число погибших выросло до 7 человек, пострадавших — до 69 человек.
Поезд следовал по маршруту Москва — Климов. Очевидцы сообщали о том, что слышали громкий хлопок со стороны железной дороги перед обрушением. В сообщениях говорится, что мост мог обрушиться в результате подрыва.
Сообщалось, что пункт временного размещения для пострадавших развернут на базе Выгоничской средней общеобразовательной школы в поселке Выгоничи. Для людей организовано питание, работает медицинская служба. В РЖД сообщили, что эвакуированным пассажирам дадут возможность продолжить поездку на резервном составе.