Водитель волгоградской дорожной компании получил ожоги

Как сообщает государственная инспекция труда в Волгоградской области, водитель организации, занимающейся дорожными работами, получил ожоги во время подготовки к нанесению дорожной разметки из-за возгорания материалов.
В ходе незамедлительной внеплановой проверки была проведена оценка условий труда, включая осмотр производственных помещений, площадок и оборудования, а также анализ документации в области охраны труда. В результате были выявлены нарушения государственных нормативных требований: смотровые канавы в гаражном блоке не имели рассекателей, направляющие реборды не были окрашены в сигнальные цвета, а тупиковые смотровые ямы не были оборудованы стационарными упорами для колес. Кроме того, в гараже отсутствовали предупреждающие знаки, а ременная передача разметочной машины не имела защитного кожуха, что противоречит требованиям безопасности.
Анализ документов показал, что инструкции по охране труда для машинистов маркировочных машин и рабочих, занимающихся погрузочно-разгрузочными работами с опасными грузами, не содержали необходимых разделов. Инструкции для профессий, таких как слесарь по изготовлению дорожных знаков, дорожный рабочий, сторож, кладовщик и уборщик служебных помещений, вовсе не были разработаны. Программа вводного инструктажа для работников, использующих офисную технику, не включала информацию о безопасных методах работы.
Кроме того, девять работников не прошли повторный инструктаж по охране труда, и работодатель не отстранил их от работы.
Выявленные нарушения представляют собой непосредственную угрозу жизни и здоровью работников. По итогам проверки работодателю было выдано предписание с требованием устранить все нарушения, и исполнение этого предписания находится под контролем Государственной инспекции труда в Волгоградской области.