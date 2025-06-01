Водитель волгоградской дорожной компании получил ожоги

В ходе незамедлительной внеплановой проверки была проведена оценка условий труда, включая осмотр производственных помещений, площадок и оборудования, а также анализ документации в области охраны труда. В результате были выявлены нарушения государственных нормативных требований: смотровые канавы в гаражном блоке не имели рассекателей, направляющие реборды не были окрашены в сигнальные цвета, а тупиковые смотровые ямы не были оборудованы стационарными упорами для колес. Кроме того, в гараже отсутствовали предупреждающие знаки, а ременная передача разметочной машины не имела защитного кожуха, что противоречит требованиям безопасности.