БЖД меняет маршруты некоторых поездов из-за ЧП в Брянской области

Пассажиры, которые на этом поезде хотели доехать в Осиповичи, Бобруйск, Жлобин и Гомель, смогут сесть в Минске в 17:04 на поезд № 684 Минск-Гомель. В БЖД уточнили, что они прибудут на упомянутые станции в 18:30, 19:16, 20:16 и 21:37 соответственно.