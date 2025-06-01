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БЖД меняет маршруты некоторых поездов из-за ЧП в Брянской области

МИНСК, 1 июн — Sputnik. После обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области белорусский железнодорожный состав № 489 Анапа — Минск отправили по другому маршруту, сообщает Белорусская железная дорога (БЖД).

Источник: БЖД

Речь идет о поезде, который вышел из Анапы 30 мая в 21:32 и должен прибыть в столицу Беларуси 1 июня. Теперь он следует по маршруту Рославль — Починок — Смоленск — Орша — Минск.

Ориентировочное время прибытия на станцию Минск-Пассажирский — 16 часов 30 минут.

сообщили в БЖД

Пассажиры, которые на этом поезде хотели доехать в Осиповичи, Бобруйск, Жлобин и Гомель, смогут сесть в Минске в 17:04 на поезд № 684 Минск-Гомель. В БЖД уточнили, что они прибудут на упомянутые станции в 18:30, 19:16, 20:16 и 21:37 соответственно.

Ранее сообщалось, что более 60 человек пострадали и 7 погибли при крушении поезда в Брянской области. Как пояснил губернатор региона Александр Богомаз, инцидент произошел из-за подрыва моста.

Поезд № 490 Минск — Анапа отправлением из Минска 1 июня 2025 года в 11:21 и прибытием в Анапу 3 июня 2025 года в 10:37 также будет следовать измененным маршрутом и расписанием от станции Гомель до Брянска через станции Жлобин, Могилев, Орша, Смоленск, далее — своим маршрутом.

предупредили на железной дороге

Более подробную информацию о времени отправления и прибытия поездов можно получить по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги.

На БЖД попросили пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и учитывать это обстоятельство при планировании поездок.