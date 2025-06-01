Грудной ребенок, пострадавший в Брянской области, в тяжелом состоянии, сообщил губернатор

Восьмимесячный ребенок, пострадавший при крушении в Брянской области, находится в тяжелом состоянии и будет направлен на лечение в Москву. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24».
«Семь человек погибло, получили ранения в том числе трое детей. Один ребенок 8 месяцев, мальчик, он в тяжелом состоянии…, будет отправлен в Москву», — сообщил глава региона.
Ранее Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста при ДТП с участием пассажирского поезда. Сообщалось, что причиной чрезвычайного происшествия с мостом и поездом в Брянской области стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Также стало известно о гибели машиниста, позднее число погибших выросло до 7 человек, пострадавших — до 69 человек.
Поезд следовал по маршруту Москва — Климов. Очевидцы сообщали о том, что слышали громкий хлопок со стороны железной дороги перед обрушением. В сообщениях говорится, что мост мог обрушиться в результате подрыва.
Сообщалось, что пункт временного размещения для пострадавших развернут на базе Выгоничской средней общеобразовательной школы в поселке Выгоничи. Для людей организовано питание, работает медицинская служба. В РЖД сообщили, что эвакуированным пассажирам дадут возможность продолжить поездку на резервном составе.