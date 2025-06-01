В Иркутске горит складское помещение на улице Бестужева

В Иркутске 1 июня 2025 года пламя охватило складское помещение на улице Бестужева. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МЧС, пожар тушат 12 специалистов с применением четырех единиц техники.
— Огонь «взяли в кольцо» на площади 350 квадратных метров, — сообщает пресс-служба ведомства.
Благо, обошлось без пострадавших. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Во всем предстоит разобраться дознавателям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшете транспортная прокуратура проводит проверку из-за пожара в производственных помещениях сервисного локомотивного депо «Тайшет».