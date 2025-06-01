В Москву прибыла первая партия пострадавших после ЧП под Брянском

В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них — трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда № 86 Климов — Москва назначен резервный поезд № 902 Брянск — Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда № 86 Климов — Москва.