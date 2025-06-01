Второй за ночь мост обрушился в России: что известно о крушении поезда в Курской области

Сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда произошел на однопутном перегоне Остапово — Михайловский Рудник. При этом часть вагонов поезда рухнула на расположенную под мостом автомобильную дорогу. Хинштейн сообщил, что после этого локомотив загорелся. Сотрудники пожарной службы оперативно потушили пожар. Сейчас на месте работают экстренные службы и ведутся работы по устранению последствий обрушения моста, привлечены два восстановительных поезда. Эти работы взяла на контроль Московская межрегиональная транспортная прокуратура.