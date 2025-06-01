Второй за ночь мост обрушился в России: что известно о крушении поезда в Курской области

В Курской области обрушился мост, по которому ехал локомотив (архивное фото).
В ночь на 1 июня на 48-м километре железнодорожной линии Тросна — Калиновка в Курской области обрушился железнодорожный мост. По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, в момент происшествия по мосту ехал грузовой локомотив. Что известно о происшествии, заявления властей — в материале URA.RU.
Подробности крушения поезда.
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Сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда произошел на однопутном перегоне Остапово — Михайловский Рудник. При этом часть вагонов поезда рухнула на расположенную под мостом автомобильную дорогу. Хинштейн сообщил, что после этого локомотив загорелся. Сотрудники пожарной службы оперативно потушили пожар. Сейчас на месте работают экстренные службы и ведутся работы по устранению последствий обрушения моста, привлечены два восстановительных поезда. Эти работы взяла на контроль Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Как ЧП повлияло на движение поездов и автотранспорта.
Движение пригородных поездов на участке временно ограничили, они могут доехать только до станции Михайловский Рудник. Для пассажиров, следующих далее, между станциями Михайловский Рудник и Арбузово организовали автобусную перевозку. При этом движение поездов дальнего следования продолжается в обычном режиме, заявили в telegram-канале «Телеграмма РЖД».
Движение автотранспорта под мостом приостановили, автомобили перенаправляют по альтернативным маршрутам. Причины случившегося пока устанавливаются. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.
Пострадавшие.
Один из машинистов получил травмы ног. При этом вся локомотивная бригада доставлена в местные больницы.