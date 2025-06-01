Богомаз: Число погибших после обрушения моста на поезд выросло до семи человек

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в воскресенье, 1 июня, сообщил, что в результате обрушения моста на железнодорожные пути в регионе погибли семь человек, еще 30 получили травмы.
— На месте происшествия в Выгоничском районе, к сожалению, есть погибшие, — написал он в Telegram-канале.
В результате происшествия пострадали 66 человек, включая троих детей. Трое находятся в тяжелом состоянии, среди них — один ребенок. В больницы доставлены 44 пострадавших, еще 22 получают амбулаторную помощь. Число погибших достигло семи человек.
Среди серьезно пострадавших оказался пятимесячный младенец. Кроме того, погибла вся локомотивная бригада поезда, следовавшего по маршруту Климово — Москва. Всего в поезде находились 379 пассажиров, передает Telegram-канал губернатора.
Telegram-канал Shot опубликовал кадры с места трагедии, на которых запечатлены разрушенный мост и поврежденный состав. Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».