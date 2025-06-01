Клишас назвал Украину террористическим анклавом после подрыва моста в Брянской области

Обрушение железнодорожного моста в Брянской области произошло в ночь на 1 июня, когда по нему проходил пассажирский поезд. По данным губернатора региона Александра Богомаза, в момент подрыва в поезде находились 388 человек. Из них пострадали 66, еще 47 — были доставлены в больницу. В том числе, восьмимесячный ребенок, который сейчас находится в тяжелом состоянии и в скором времени будет перенаправлен в Москву на лечение. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.