Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клишас назвал Украину террористическим анклавом после подрыва моста в Брянской области

Украина превратилась в террористический анклав после подрыва железнодорожного моста и крушения пассажирского поезда в Брянской области. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Клишас заявил, что Украиной управляет террористическая группировка.

Украина превратилась в террористический анклав после подрыва железнодорожного моста и крушения пассажирского поезда в Брянской области. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области говорят о том, что Украиной управляет террористическая группировка. Украина давно утратила признаки государства и превратилась в террористический анклав, без границ, без легитимных органов власти и законов», — написал Клишас в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что для предотвращения подобных инцидентов необходима буферная зона, способная исключить проникновение диверсантов на территорию России.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКадры с места крушения пассажирского поезда под Брянском. Фото, видео.

Также сенатор считает, что на территории Украины должна быть проведена «тотальная денацификация, демилитаризация и переучреждение государства». По его мнению, такие меры необходимы для обеспечения безопасности российских граждан.

Обрушение железнодорожного моста в Брянской области произошло в ночь на 1 июня, когда по нему проходил пассажирский поезд. По данным губернатора региона Александра Богомаза, в момент подрыва в поезде находились 388 человек. Из них пострадали 66, еще 47 — были доставлены в больницу. В том числе, восьмимесячный ребенок, который сейчас находится в тяжелом состоянии и в скором времени будет перенаправлен в Москву на лечение. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.