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В РЖД назвали причину обрушения моста под поездом в Курской области

Сегодня ночью на перегоне Остапово — Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда.

Сегодня ночью на перегоне Остапово — Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда. Причиной инцидента стало падение пролета моста. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале РЖД.

«Сегодня в 02:21 мск на однопутном перегоне Остапово — Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста», — рассказали в РЖД.

Для ликвидации последствий задействованы два восстановительных поезда. На время работ движение пригородных поездов ограничено: составы следуют только до станции Михайловский Рудник, а далее пассажиров перевозят автобусами до станции Арбузово.

В РЖД подчеркнули, что авария не повлияла на график движения поездов дальнего следования.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП с поездом в Брянской области госпитализированы 47 человек.