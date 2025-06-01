В Нижнегорском районе при ДТП погиб водитель автомобиля

Предварительно, водитель 1981 года рождения, находясь за рулем Lada Samara, не рассчитал скорость движения, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась.
Водитель автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью.
Вечером 31 мая на дороге Нижнегорский — Белогорск — Жемчужина произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
Предварительно, водитель 1981 года рождения, находясь за рулем Lada Samara, не рассчитал скорость движения, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась.
Водитель автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью.