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В Нижнегорском районе при ДТП погиб водитель автомобиля

Вечером 31 мая на дороге Нижнегорский — Белогорск — Жемчужина произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.

Источник: Госавтоинспекция Крыма

Предварительно, водитель 1981 года рождения, находясь за рулем Lada Samara, не рассчитал скорость движения, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась.

Водитель автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью.