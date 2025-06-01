Восьмимесячный ребенок, пострадавший в ЧП под Брянском, в тяжелом состоянии

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что восьмимесячный ребенок, который пострадал в результате ЧП с пассажирским поездом под Брянском, находится в тяжелом состоянии. В ближайшее время малыша направят в Москву для оказания медицинской помощи.
«Семь человек погибло, получили ранения в том числе трое детей. Один ребенок восемь месяцев, мальчик, он в тяжелом состоянии, будет отправлен в Москву», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По оперативным данным на 08:00 по мск, после обрушения железнодорожного моста на поезд в Брянской области госпитализированы 47 человек. Среди них один несовершеннолетний.
Как KP.RU писал ранее, губернатор Богомаз сообщил, что мост в Брянской области был подорван. Более подробная информация выясняется правоохранителями.
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