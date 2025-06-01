Пассажирам, находившимся в поезде во время ЧП в Брянской области, возместят стоимость проезда

«ФПК» начислит пострадавшим в результате крушения моста пассажирам поезда 20 000 баллов по программе «РЖД Бонус».
АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) полностью компенсирует стоимость билетов пассажирам, находившимся в поезде во время обрушения железнодорожного моста в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«АО “ФПК” возместит пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную стоимость проезда», — говорится в telegram-канале компании. Кроме возврата денег, пострадавшим также будет начислено 20 тысяч баллов по программе «РЖД Бонус».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКадры с места крушения пассажирского поезда под Брянском. Фото, видео.
Обрушение железнодорожного моста в Брянской области произошло в ночь на 1 июня, когда по путям проходил пассажирский поезд. В результате инцидента, по данным Минздрава РФ, были госпитализированы 17 человек, включая ребенка, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка, на месте продолжают работать экстренные службы.
По словам губернатора региона Александра Богомаза, официальная версия крушения моста — подрыв. Он отметил, что в этот момент в поезде находились 388 человек, из них 66 пострадали, и 47 доставлены в больницу, включая восьмимесячного малыша, который был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.