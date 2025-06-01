Пассажирам, находившимся в поезде во время ЧП в Брянской области, возместят стоимость проезда

По словам губернатора региона Александра Богомаза, официальная версия крушения моста — подрыв. Он отметил, что в этот момент в поезде находились 388 человек, из них 66 пострадали, и 47 доставлены в больницу, включая восьмимесячного малыша, который был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.