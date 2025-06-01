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Сход тепловоза под Курском не повлиял на движение поездов

Пригородные поезда курсируют до станции Михайловский Рудник, сообщили в РЖД.

Источник: Аргументы и факты

Столкновение тепловоза и трёх пустых грузовых вагонов в результате обрушения пролёта моста в Курской области не повлияло на движение поездов дальнего следования, сообщили в РЖД.

Пригородные поезда продолжают ходить до станции Михайловский Рудник. Оттуда до Арбузово можно добраться на автобусе.

«На время проведения работ пригородные поезда будут ходить до станции Михайловский Рудник. Оттуда до Арбузово можно будет доехать на автобусе. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияет», — говорится в сообщении.

В Курской области активно ведутся работы по устранению последствий инцидента, добавили в РЖД.

Ранее на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе произошло обрушение моста, по которому следовал грузовой поезд. Часть состава упала на проезжую часть, которая находилась под мостом.