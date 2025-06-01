В Брянской области автомобильный мост обрушился на проходящий под ним поезд: видео

В субботу вечером, 31 мая, неподалеку от населенного пункта Выгоничи в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста. В момент происшествия под ним проходил пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва.
По данным пресс-службы Московской железной дороги (МЖД), обрушение произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».
Количество жертв в результате обрушения моста в Брянской области возросло до семи. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канал.
Число пострадавших достигло 66 человек, среди них трое детей. В тяжёлом состоянии находятся три человека, включая одного ребёнка.
Госпитализированы 47 человек, в том числе трое детей. Среди тяжело пострадавших также числится один ребёнок.
РЖД скорректировали маршруты поездов из-за инцидента.
Железнодорожные службы предпринимают все необходимые меры для восстановления движения после происшествия.
Для пострадавших во время ЧП с поездом в Брянской области организована горячая линия. Получить помощь можно, обратившись по номеру 112, сообщили в региональном управлении МЧС.
Резервный поезд, в который пересадили пассажиров состава, сошедшего с рельсов, уже выехал в Москву и, согласно расписанию, прибудет на Киевский вокзал около 10:40.