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Al Jazeera: число жертв обстрела Израилем на юге Газы возросло до 30

Около 120 человек получили ранения, сообщает катарский телеканал.

Источник: Аргументы и факты

В результате обстрела, который израильские военные совершили по пункту распределения гуманитарной помощи в Рафахе на юге сектора Газа, число погибших увеличилось с 15 до 30 человек. Ещё около 120 человек получили ранения, сообщает телеканал Al Jazeera.

По информации телеканала, гуманитарную миссию в этом районе осуществляла организация, которая поддерживается Соединёнными Штатами. Израильские военные открыли огонь по людям, которые собрались вокруг пункта распределения помощи.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа. Они сопровождались интенсивными ударами по анклаву. Это произошло после того, как в январе был объявлен режим прекращения огня.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила возобновление боевых действий отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, которые были выдвинуты на переговорах посредниками и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Цель операции в секторе Газа — освобождение всех заложников, заявили в канцелярии. Радикалы обвинили Израиль и США в ответственности за возобновление боевых действий.