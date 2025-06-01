Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Ростехе» разрабатывают линейку самолетов военной авиации Ил-76МД-90А

Госкорпорация «Ростех» приступила к разработке новой серии военно-транспортных самолетов, охватывающей как сверхтяжелый, так и легкий классы. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков, подчеркнув значимость военно-транспортной авиации для ВС России.

В «Ростехе» начали разработку новой линейки самолетов для военно-транспортной авиации.

Госкорпорация «Ростех» приступила к разработке новой серии военно-транспортных самолетов, охватывающей как сверхтяжелый, так и легкий классы. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков, подчеркнув значимость военно-транспортной авиации для ВС России.

«Одновременно наши авиастроители работают над созданием целой линейки военно-транспортных самолетов — новых самолетов сверхтяжелого и легкого класса. Компетенции по созданию транспортников традиционно сосредоточены в ПАО “Ил”, где продолжают развитие конструкторской школы Сергея Ильюшина», — заявил Артяков. Его слова передает ТАСС.

В России 1 июня ежегодно отмечается День Военно-транспортной авиации. Владимир Артяков также отметил ключевую роль военно-транспортной авиации в обеспечении стратегической мобильности и укреплении обороноспособности РФ. Он напомнил, что предприятия корпорации регулярно поставляют модернизированные самолеты Ил-76МД-90А — глубоко усовершенствованная версия советского Ил-76.

В «Ростехе» добавили, что военно-транспортные самолеты используются для оперативной переброски личного состава и техники ВС РФ. Сейчас эти воздушные суда эффективно выполняют задачи по ежедневному обеспечению войск, принимающих участие в СВО. Кроме того, самолеты используются при ликвидации последствий ЧП и для выполнения гуманитарных миссий, в том числе за пределами страны, заключили в госкорпорации.