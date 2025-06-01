В «Ростехе» разрабатывают линейку самолетов военной авиации Ил-76МД-90А

В «Ростехе» добавили, что военно-транспортные самолеты используются для оперативной переброски личного состава и техники ВС РФ. Сейчас эти воздушные суда эффективно выполняют задачи по ежедневному обеспечению войск, принимающих участие в СВО. Кроме того, самолеты используются при ликвидации последствий ЧП и для выполнения гуманитарных миссий, в том числе за пределами страны, заключили в госкорпорации.