В «Ростехе» разрабатывают линейку самолетов военной авиации Ил-76МД-90А

В «Ростехе» начали разработку новой линейки самолетов для военно-транспортной авиации.
Госкорпорация «Ростех» приступила к разработке новой серии военно-транспортных самолетов, охватывающей как сверхтяжелый, так и легкий классы. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков, подчеркнув значимость военно-транспортной авиации для ВС России.
«Одновременно наши авиастроители работают над созданием целой линейки военно-транспортных самолетов — новых самолетов сверхтяжелого и легкого класса. Компетенции по созданию транспортников традиционно сосредоточены в ПАО “Ил”, где продолжают развитие конструкторской школы Сергея Ильюшина», — заявил Артяков. Его слова передает ТАСС.
В России 1 июня ежегодно отмечается День Военно-транспортной авиации. Владимир Артяков также отметил ключевую роль военно-транспортной авиации в обеспечении стратегической мобильности и укреплении обороноспособности РФ. Он напомнил, что предприятия корпорации регулярно поставляют модернизированные самолеты Ил-76МД-90А — глубоко усовершенствованная версия советского Ил-76.
В «Ростехе» добавили, что военно-транспортные самолеты используются для оперативной переброски личного состава и техники ВС РФ. Сейчас эти воздушные суда эффективно выполняют задачи по ежедневному обеспечению войск, принимающих участие в СВО. Кроме того, самолеты используются при ликвидации последствий ЧП и для выполнения гуманитарных миссий, в том числе за пределами страны, заключили в госкорпорации.