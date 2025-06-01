«Подпрыгнуло полпоселка»: очевидцы рассказали о крушении моста под Брянском

В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост в момент прохождения под ним пассажирского поезда № 86 «Климов — Москва». По словам губернатора региона Александра Богомаза, мост был подорван. В результате пострадали 66 человек, из них 47 госпитализированы, включая восьмимесячного малыша, который находится в тяжелом состоянии. На месте сейчас работают оперативные службы. Движение временно приостановлено. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU,