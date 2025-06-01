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Прокуратура взяла под контроль ход работ после крушения поезда под Курском

На место ЧП с железнодорожным составом выехала Курский транспортный прокурор Юлия Смотрова.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует ход восстановительных работ после крушения грузового поезда в Курской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

В надзорном органе уточнили, что, согласно предварительной информации, в ночь на 1 июня на перегоне Остапово — Михайловский рудник в регионе обрушился железнодорожный мост. Также произошло крушение состава грузового поезда.

«На месте происшествия находится Курский транспортный прокурор Юлия Смотрова», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.

Напомним, ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнял, что ЧП с поездом в регионе случилось на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка. Часть ж/д состава упала на дорогу, которая находится под обрушившимся мостом.

Также сообщалось, что в результате случившегося один из машинистов тепловоза получил травмы ног. При этом медики госпитализировали всю бригаду.