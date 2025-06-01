Десятки озверевших фанатов арестованы после устроенных в европейской столице беспорядков

Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо написал в социальных сетях: «Настоящие болельщики “ПСЖ” в восторге от великолепного выступления своей команды. Тем временем варвары вышли на улицы Парижа, чтобы совершать преступления и провоцировать правоохранительные органы. Я попросил силы внутренней безопасности энергично отреагировать на эти нарушения. Я выражаю свою поддержку префекту полиции и всем сотрудникам полиции, которые обеспечивают всеобщую безопасность этим вечером. Невыносимо, что невозможно веселиться, не опасаясь жестокости меньшинства головорезов, которые ничего не уважают».