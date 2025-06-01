Десятки озверевших фанатов арестованы после устроенных в европейской столице беспорядков

Более 130 человек арестованы в Париже, когда болельщики праздновали победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Полиция на Елисейских полях применила слезоточивый газ и перцовый аэрозоль для поддержания порядка после того, как на улицах французской столицы собрались огромные толпы людей.
Десятки фанатов были арестованы после ожесточенных столкновений в Париже после того, как огромные толпы болельщиков собрались посмотреть на победу ПСЖ над миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов, пишет The Guardian.
Клубный стадион «Парк де Пренс» на ночь был превращен в фан-зону для просмотра матча, который проходил в Мюнхене и на котором присутствовало около 48 000 зрителей. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как вооруженные дубинками полицейские вступают в стычки с людьми недалеко от того места, где собрались тысячи болельщиков.
Возле стадиона во французской столице произошло несколько пожаров, и пожарные бригады были направлены в разные места для ликвидации возгорания.
Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо написал в социальных сетях: «Настоящие болельщики “ПСЖ” в восторге от великолепного выступления своей команды. Тем временем варвары вышли на улицы Парижа, чтобы совершать преступления и провоцировать правоохранительные органы. Я попросил силы внутренней безопасности энергично отреагировать на эти нарушения. Я выражаю свою поддержку префекту полиции и всем сотрудникам полиции, которые обеспечивают всеобщую безопасность этим вечером. Невыносимо, что невозможно веселиться, не опасаясь жестокости меньшинства головорезов, которые ничего не уважают».
Около 5400 полицейских были задействованы по всему городу для проведения послематчевых торжеств, а на Елисейских полях полицейские использовали слезоточивый газ и перцовые баллончики для поддержания порядка.
Представитель полиции сообщил, что рядом с Парк-де-Пренс был подожжен автомобиль, и к моменту окончания матча было произведено несколько десятков арестов, сообщает Reuters.
Движение вокруг Триумфальной арки было перекрыто с полудня, Елисейские поля и близлежащие улицы также были закрыты в субботу вечером.
Огромные толпы людей собрались на всех главных площадях города, включая площади Республики, Бастилии и Нации, где на видео, размещенном в соцсетях, были показаны одни из самых жестоких сцен насилия. На площади Бастилии 23-летняя женщина получила серьезные травмы, упав на ограждения со знаменитой колонны, посвященной штурму Бастилии в 1789 году.
Как пишет Daily Mail, в восточном французском городе Гренобль автомобиль врезался в толпу пешеходов, которые праздновали победу, в результате чего четверо членов одной семьи получили ранения, включая женщину, которая борется за жизнь.
Ранее в Мюнхене болельщики «ПСЖ» и миланского «Интера» забросали друг друга камнями на вокзале Фреттманинг, когда направлялись на «Альянц арену» на финал, сообщает Bild.
Согласно сообщениям, они также нарушили движение, пробравшись на железнодорожные пути.
Победа «ПСЖ» над «Арсеналом» в полуфинале 7 мая вызвала беспорядки в Париже, в результате которых 47 человек были арестованы и еще трое получили ранения после того, как их сбил автомобиль.