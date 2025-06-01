Стала известна причина крушения моста под грузовым поездом в Курской области

По данным представителей РЖД, во время движения грузового поезда на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области упал пролет моста.
«Произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста», — заявили в пресс-службе ведомства.
По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, у одного из машинистов тепловоза в результате данного инцидента повреждены ноги. Сообщается также, что автомобильная дорога, проходящая под мостом, перекрыта. Движение пока возможно только в объезд.
В РЖД рассказали, что ЧП никак не повлияло на движение поездов дальнего следования. Представители профильных ведомств продолжают выяснять причину произошедшего. Этот инцидент находится на личном контроле Хинштейна.
Как KP.RU писал ранее, вечером 31 мая в Брянской области произошло обрушение моста. В момент ЧП по виадуку проезжала фура. После обрушения она оказалась на ж/д рельсах, где в нее сразу же врезался поезд.